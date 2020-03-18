18 марта 2020, 22:13
Полицейский автомобиль попал в ДТП на востоке Москвы
Служебный автомобиль полиции столкнулся с легковой автомашиной на востоке Москвы. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщил источник «360».
Авария произошла на бульваре Маршала Рокоссовского. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один человек от госпитализации отказался.
Очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места событий в соцсетях. На кадрах видны пожарные машины и кареты скорой помощи.
Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.