Полицейский автомобиль попал в ДТП на востоке Москвы

Служебный автомобиль полиции столкнулся с легковой автомашиной на востоке Москвы. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла на бульваре Маршала Рокоссовского. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один человек от госпитализации отказался.

Очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места событий в соцсетях. На кадрах видны пожарные машины и кареты скорой помощи.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.