    18 марта 2020, 22:13

    Полицейский автомобиль попал в ДТП на востоке Москвы

    Алла Морген, Валерия Шафирко

    Служебный автомобиль полиции столкнулся с легковой автомашиной на востоке Москвы. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщил источник «360».

    Авария произошла на бульваре Маршала Рокоссовского. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один человек от госпитализации отказался.

    Полицейский автомобиль попал в ДТП на востоке Москвы | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места событий в соцсетях. На кадрах видны пожарные машины и кареты скорой помощи.

    Полицейский автомобиль попал в ДТП на востоке Москвы | Изображение 2
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.