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    18 марта 2022, 08:28

    Полицейский автобус и самосвал столкнулись в Новой Москве

    ГУ МВД сообщило о столкновении полицейского автобуса и самосвала в Новой Москве

    Алла Морген, Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    Самосвал и полицейский автобус столкнулись на пересечении Калужского шоссе и трассы А107 (Московское малое кольцо). Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

    По данным источника, в результате столкновения два человека оказались зажаты в автобусе, их деблокировали.

    Полицейский автобус и самосвал столкнулись в Новой Москве | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «По предварительной информации, пострадал водитель автозака. У него перелом левой голени», — добавил источник.

    В ГУ МВД по Москве «360» подтвердили факт ДТП.

    «Около 04:00, в начале пятого утра, служебный автобус совершил столкновение с грузовым автомобилем. У нас пострадал один человек. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

    Все обстоятельства и причины дорожной аварии уточняются.