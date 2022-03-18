Полицейский автобус и самосвал столкнулись в Новой Москве

Самосвал и полицейский автобус столкнулись на пересечении Калужского шоссе и трассы А107 (Московское малое кольцо). Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По данным источника, в результате столкновения два человека оказались зажаты в автобусе, их деблокировали.

Источник фото: телеканал «360»

«По предварительной информации, пострадал водитель автозака. У него перелом левой голени», — добавил источник.

В ГУ МВД по Москве «360» подтвердили факт ДТП.

«Около 04:00, в начале пятого утра, служебный автобус совершил столкновение с грузовым автомобилем. У нас пострадал один человек. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства и причины дорожной аварии уточняются.