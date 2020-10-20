«Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Почти две недели назад Великина рассказал на своей странице Facebook, что троих полицейских проверили на полиграфе, но о результатах не сообщили. Также главред вместе с сыном решила сдать анализ на наличие наркотиков, который не подтвердился. Еще у женщины была мысль проверить сына на независимом полиграфе, чтобы уже по всем пунктам показать, кто здесь неправ, но стоит он дорого, по ее словам.

Великина также добавила, что пройдет любые тесты, чтобы в отношении этих сотрудников возбудили уголовное дело.

«Сейчас примерно вагон косвенных доказательств: он вышел из дома преподавателя с деньгами (подтверждено), ничего не употребляет (подтверждено), был выловлен в 30+ метрах от этого дома с воплями „отобьем почки“ (тоже подтверждено) и сразу же приехал домой <…>», — рассказала она.

В конце сентября журналистка сообщила, что ее сына ограбили полицейские, когда он шел к репетиторам. Они также сказали подростку, чтобы тот ни в коем случае не сообщил об этом родителям.