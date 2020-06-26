Полицейские завели уголовное дело на угонщика КамАЗов

Отмечается, что подозреваемый угнал два КамАЗа еще в феврале нынешнего года. Инцидент произошел у 32-го дома на Ленинградской улице. Полицейские смогли найти предполагаемого вора спустя несколько месяцев.

Правоохранители задержали 32-летнего мужчину в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».