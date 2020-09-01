Полицейские застрелили вооруженного афроамериканца в Лос-Анджелесе

Афроамериканец ехал на велосипеде, когда сотрудники потребовали остановиться за нарушение правил. Мужчина не послушался и поехал дальше. Правоохранители догнали чернокожего, после чего между ними началась потасовка. Велосипедист ударил одного из полицейских, уронив пистолет. Сотрудники его увидели, это вынудило их выстрелить.

На месте инцидента на юге Лос-Анджелеса собралась толпа протестующих.

В настоящее время ведется расследование.