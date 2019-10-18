Полицейские застрелили медведя в Ухте. Животное бегало по центру города

По данным информагентства, горожане заметили хищника накануне и обратились за помощью к стражам порядка, которые обнаружили животное на улице Володарского. «Дни.ру» рассказали, что полицейские несколько раз выстрелили в медведя, чтобы обезвредить его. Правоохранители обратились к гражданам с призывом ограничить в темное время суток пребывание на улице и сохранять бдительность.