Происшествия 13 июня 2023, 19:20 Полицейские закрыли интим-салон в Невском районе Петербурга

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В Невском районе Санкт-Петербурга правоохранители закрыли интим-салон, который организовал 49-летний уроженец Шри-Ланки. Об этом сообщили «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, в качестве помещения иностранец выбрал дом № 14 на Ново-Александровской улице. Предположительно, именно он и является главным хозяином бизнеса.

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Полиция доставила в участок восемь уроженок ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 40 лет, администратора заведения и охранника. По месту жительства хозяина проводится обыск.