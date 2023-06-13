13 июня 2023, 19:20
Полицейские закрыли интим-салон в Невском районе Петербурга
В Невском районе Санкт-Петербурга правоохранители закрыли интим-салон, который организовал 49-летний уроженец Шри-Ланки. Об этом сообщили «Невские новости».
Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, в качестве помещения иностранец выбрал дом № 14 на Ново-Александровской улице. Предположительно, именно он и является главным хозяином бизнеса.
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Полиция доставила в участок восемь уроженок ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 40 лет, администратора заведения и охранника. По месту жительства хозяина проводится обыск.
Санкт-Петербург
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