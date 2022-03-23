Полицейские задержали злоумышленника, который попытался украсть перфоратор в Петербурге

Сотрудники органов задержали жителя Всеволожска, который пытался украсть дорогостоящие инструменты. Следователи установили, что раньше злоумышленник уже отбывал срок за кражу и незаконное хранение наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла 21 марта. Мужчина украл из магазина, который располагается на проспекте Культуры, два перфоратора. Стоимость инструментов составила 27 тысяч рублей.

Следователи возбудили против злоумышленника уголовное дело.