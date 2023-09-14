Происшествия 14 сентября 2023, 15:31 Полицейские задержали жительницу Кемеровской области за кражу в автобусе в Челябинске

Читать 360tv в

В Челябинске сотрудники полиции задержали жительницу Кемеровской области по подозрению в краже телефона в автобусе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Челябинской области.

Подозреваемая вытащила из кармана молодой девушки смартфон стоимостью 100 тысяч рублей. Правоохранителям удалось установить ее причастность к совершению других краж в городском транспорте.

Реклама

Отмечается, что женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.