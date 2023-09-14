14 сентября 2023, 15:31
Полицейские задержали жительницу Кемеровской области за кражу в автобусе в Челябинске
В Челябинске сотрудники полиции задержали жительницу Кемеровской области по подозрению в краже телефона в автобусе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Челябинской области.
Подозреваемая вытащила из кармана молодой девушки смартфон стоимостью 100 тысяч рублей. Правоохранителям удалось установить ее причастность к совершению других краж в городском транспорте.
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Отмечается, что женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.
Кражи
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