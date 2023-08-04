04 августа 2023, 13:33
Полицейские задержали жителя Тюмени, укравшего из магазина 30 мобильных телефонов
Сотрудникам полиции города Тюмени удалось задержать мужчину, который украл из магазина 30 мобильных телефонов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал «МВД Медиа».
По предварительным данным, местный житель зашел в магазин и стал требовать отдать ему товар, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу. Помимо смартфонов злоумышленник украл деньги, общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.
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Отмечается, что в настоящий момент мужчина находится под стражей.
Кражи
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