Происшествия 04 августа 2023, 13:33 Полицейские задержали жителя Тюмени, укравшего из магазина 30 мобильных телефонов

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Сотрудникам полиции города Тюмени удалось задержать мужчину, который украл из магазина 30 мобильных телефонов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал «МВД Медиа».

По предварительным данным, местный житель зашел в магазин и стал требовать отдать ему товар, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу. Помимо смартфонов злоумышленник украл деньги, общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

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Отмечается, что в настоящий момент мужчина находится под стражей.