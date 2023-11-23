Происшествия 23 ноября 2023, 11:57 Полицейские задержали жителя Свердловской области за попытку передать мобильные телефоны заключенным

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Сотрудники полиции Свердловской области задержали жителя Невьянска, который пытался передать заключенным 17 мобильных телефонов. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ОМВД «Невьянский».

По данным ведомства, местный житель пытался перебросить телефоны на территорию колонии ИК-46, предварительно упаковав их в три свертка. Гаджеты обнаружил начальник караула при обходе внешней запретной зоны

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Отмечается, что против мужчины составили протокол об административном правонарушении.