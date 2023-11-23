23 ноября 2023, 11:57
Полицейские задержали жителя Свердловской области за попытку передать мобильные телефоны заключенным
Сотрудники полиции Свердловской области задержали жителя Невьянска, который пытался передать заключенным 17 мобильных телефонов. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ОМВД «Невьянский».
По данным ведомства, местный житель пытался перебросить телефоны на территорию колонии ИК-46, предварительно упаковав их в три свертка. Гаджеты обнаружил начальник караула при обходе внешней запретной зоны
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Отмечается, что против мужчины составили протокол об административном правонарушении.
Свердловская область
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