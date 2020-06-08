08 июня 2020, 18:00
Полицейские задержали жителя Приморья, загоравшего в чаше Вечного огня
В городе Артем неизвестный мужчина, раздетый по пояс, лежал и отдыхал в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. При этом он упирался ногами в звезду в центре и курил сигару. Об этом сообщило ИА Nation News.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали 25-летнего мужчину, осквернившего своими действиями памятник. Против него возбуждено уголовное дело. Суд выбирает меру наказания.