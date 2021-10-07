Полицейские задержали жителя Петербурга за организацию опасных водных экскурсий

Сотрудники транспортной полиции совместно с представителями агентства внешнего транспорта задержали мужчину, который осуществлял речные прогулки с нарушениями. На борту находилось в разы больше людей, чем допускает норма. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД внутренних дел РФ по СЗФО.

«В ходе проверки документов выяснилось, что водные прогулки осуществлялись с перегрузом. При максимально разрешенной пассажировместимости судна в 12 человек на его борту находилось 14 пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Против управляющего судном составили административный протокол по статье «Управление судном с нарушением норм пассажировместимости». Теперь ему грозит штраф.