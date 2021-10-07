07 октября 2021, 20:12
Полицейские задержали жителя Петербурга за организацию опасных водных экскурсий
Житель Петербурга в ходе водных экскурсий перевозил 14 человек на 12-местной лодке. Составлен административный протокол
Сотрудники транспортной полиции совместно с представителями агентства внешнего транспорта задержали мужчину, который осуществлял речные прогулки с нарушениями. На борту находилось в разы больше людей, чем допускает норма. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД внутренних дел РФ по СЗФО.
«В ходе проверки документов выяснилось, что водные прогулки осуществлялись с перегрузом. При максимально разрешенной пассажировместимости судна в 12 человек на его борту находилось 14 пассажиров», — сообщили в ведомстве.
Против управляющего судном составили административный протокол по статье «Управление судном с нарушением норм пассажировместимости». Теперь ему грозит штраф.