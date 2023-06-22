Происшествия 22 июня 2023, 14:37 Полицейские задержали жителя Петербурга, который с ножом напал на водителя отечественного авто

Читать 360tv в

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который с ножом напал на водителя отечественной машины и проколол колесо его авто. Об этом сообщили «Невские новости».

Владелец иномарки BMW схватил нож во время дорожного конфликта. Он набросился на хозяина отечественной «копейки» и порезал ему руку.

Реклама

Отмечается, что нападавшего задержали на следующий день после произошедшего на Пулковском шоссе.