22 июня 2023, 14:37
Полицейские задержали жителя Петербурга, который с ножом напал на водителя отечественного авто
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который с ножом напал на водителя отечественной машины и проколол колесо его авто. Об этом сообщили «Невские новости».
Владелец иномарки BMW схватил нож во время дорожного конфликта. Он набросился на хозяина отечественной «копейки» и порезал ему руку.
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Отмечается, что нападавшего задержали на следующий день после произошедшего на Пулковском шоссе.
Санкт-Петербург
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