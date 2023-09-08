Происшествия 08 сентября 2023, 12:28 Полицейские задержали жителя Петербурга, избившего мужчину в кафе

Читать 360tv в

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в избиении мужчины в кафе на Московском проспекте. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

По данным ведомства, между двумя посетителями заведения произошел конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый скрылся с места происшествия, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Реклама

Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело.