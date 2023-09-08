08 сентября 2023, 12:28
Полицейские задержали жителя Петербурга, избившего мужчину в кафе
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который подозревается в избиении мужчины в кафе на Московском проспекте. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
По данным ведомства, между двумя посетителями заведения произошел конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый скрылся с места происшествия, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело.
Драки
Санкт-Петербург
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