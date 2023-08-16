Происшествия 16 августа 2023, 14:24 Полицейские задержали жителя Перми, подозреваемого в краже товаров из магазина для перепродажи

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Сотрудники полиции Пермского края задержали местного жителя, который подозревается в краже из супермаркетов продуктов питания, верхней одежды и предметов гигиены для последующей перепродажи. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД по региону.

С января по апрель мужчина посещал сетевые магазины в мошеннических целях, краденый товар он сбывал неизвестным людям на городском рынке. Причиненный ущерб магазинам оценивается в 100 тысяч рублей.

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Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело.