16 августа 2023, 14:24
Полицейские задержали жителя Перми, подозреваемого в краже товаров из магазина для перепродажи
Сотрудники полиции Пермского края задержали местного жителя, который подозревается в краже из супермаркетов продуктов питания, верхней одежды и предметов гигиены для последующей перепродажи. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД по региону.
С января по апрель мужчина посещал сетевые магазины в мошеннических целях, краденый товар он сбывал неизвестным людям на городском рынке. Причиненный ущерб магазинам оценивается в 100 тысяч рублей.
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Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело.
Пермский край
Кражи
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