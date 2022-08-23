Полицейские задержали жителя Перми, который ходил по улице с автоматом

Полицейские из Перми задержали злоумышленника, который ходил по городу с автоматом в руках. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Сотрудники органов смогли в кратчайшие сроки установить личность задержанного. На данный момент они выясняют обстоятельства случившегося, передали «Дни.ру».

«Полицейские в кратчайшие сроки установили личность мужчины, который находился на улице с предметом, похожим на оружие, он был доставлен в отдел. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — сообщили в ведомстве.