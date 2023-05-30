Происшествия 30 мая 2023, 17:13 Полицейские задержали жителя Кургана за угон автомобиля

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Сотрудники полиции Кургана задержали жителя Кетовского округа за угон автомобиля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Курганской области.

По данным ведомства, 18-летний парень угнал машину ночью для того, чтобы купить алкоголь. Он дернул ручку автомобиля, он оказался открыт, а ключи находились в салоне.

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Отмечается, что местному жителю может грозить до пяти лет лишения свободы.