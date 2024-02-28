Происшествия 28 февраля 2024, 16:53 Полицейские задержали жителя Челябинска по подозрению в убийстве знакомого

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Сотрудники полиции задержали жителя Челябинска, который подозревается в убийстве своего приятеля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу охранного предприятия «Витязь».

По предварительным данным, в одной из квартир между подозреваемым и гостем произошла ссора, которая переросла в драку. Мужчина начал избивать знакомого, от полученных травм тот скончался.

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Отмечается, что подозреваемый вынес тело в подъезд и накрыл его одеялом. Сотрудники ГБР оказали содействие полицейским при его задержании.