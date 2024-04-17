17 апреля 2024, 12:56
Полицейские задержали жителя Челябинска, который обманом выманил 2 млн рублей у югорчан
Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа задержали жителя Челябинска, который обманул югорчан на крупную сумму, предлагая помощь в сборке мебели. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.
По данным ведомства, в 2020 году мужчина предлагал свою помощь в покупке квартиры и обещал заказчикам установить пластиковые окна, а также собрать корпусную мебель. После получения денег задержанный переставал выходить на связь.
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Отмечается, что подозреваемому удалось обмануть шесть жителей ХМАО. Общая сумма ущерба составила два миллиона рублей.
Мошенничество
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