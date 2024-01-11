Происшествия 11 января 2024, 13:52 Полицейские задержали жителей Петербурга по подозрению в выдаче поддельных документов мигрантам

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Сотрудники полиции задержали жителей Санкт-Петербурга, которые подозреваются в оформлении поддельных документов мигрантам за деньги. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, с 2020 года задержанные выдали фальшивые документы более трем тысячам иностранных граждан, среди злоумышленников — два правоохранителя.

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Отмечается, что сейчас полицейские проводят масштабные обыски по местам жительства и работы подозреваемых.