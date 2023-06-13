Происшествия 13 июня 2023, 17:43 Полицейские задержали женщину, повредившую 3 автомобиля в Ленобласти

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В Ленинградской области сотрудники полиции задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения врезалась в несколько автомобилей. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Отмечается, что авария произошла в поселке Бугры во Всеволожском районе. Местная жительница за рулем иномарки при выезде из двора повредила сразу три машины.

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Как сообщили «Народные новости», правоохранители составили протокол об административном правонарушении, по факту ДТП проводится проверка.