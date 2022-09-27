Полицейские задержали водителя, сбившего 10-летнего ребенка в Новосибирске | 360°

Происшествия 27 сентября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские задержали водителя, сбившего 10-летнего ребенка в Новосибирске

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Задержан житель Новосибирска, который сбил 10-летнего ребенка и уехал. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

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Выяснилось, что мужчина ездил без прав и страховки. В момент аварии он двигался на запрещающий сигнал светофора. На мужчину завели сразу три административных протокола, а также собираются привлечь к ответственности за оставление места ДТП.

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