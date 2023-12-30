Происшествия 30 декабря 2023, 12:40 Полицейские задержали водителя, протаранившего 13 машин на востоке Москвы Прокуратура Москвы: личность протаранившего 13 машин водителя установили

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Правоохранителям удалось найти виновника массовой аварии в районе Перово на востоке Москвы. Его планируют привлечь к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, нарушителем оказался 43-летний местный житель. Он не стал проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. При этом на видео, опубликованном прокуратурой, видно, как неадекватно москвич управляет внедорожником.

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Представители Госавтоинспекции уточнили, что на водителя составили несколько административных протоколов, его машину увезли на спецстоянку. Автоинспекторы также проводят проверку после случившегося.

Ночью на улице Перовской водитель автомобиля Mitsubishi, выезжая из двора жилого дома, повредил 13 припаркованных машин и скрылся. Во время движения с иномарки нарушителя слетел номерной знак и остался на месте ДТП.