Происшествия 25 января 2024, 16:26 Полицейские задержали в Удмуртии наркодилера, объявленного в федеральный розыск

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В Удмуртии сотрудники полиции задержали наркоторговца, который находился в федеральном розыске. В ходе досмотра у него обнаружили 200 пакетиков с запрещенными веществами, сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, оперативники изъяли крупную партию наркотиков, которые задержанный хранил в арендованной квартире в Индустриальном районе Ижевска.

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Мужчина признался, что работает закладчиком в интернет-магазине. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.