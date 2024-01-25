25 января 2024, 16:26
Полицейские задержали в Удмуртии наркодилера, объявленного в федеральный розыск
В Удмуртии сотрудники полиции задержали наркоторговца, который находился в федеральном розыске. В ходе досмотра у него обнаружили 200 пакетиков с запрещенными веществами, сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, оперативники изъяли крупную партию наркотиков, которые задержанный хранил в арендованной квартире в Индустриальном районе Ижевска.
Реклама
Мужчина признался, что работает закладчиком в интернет-магазине. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Наркотики
Удмуртия
Реклама
Реклама