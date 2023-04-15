Происшествия 15 апреля 2023, 02:21 Полицейские задержали в Новосибирске предполагаемого виновника смертельного ДТП

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В Новосибирске полицейские задержали мужчину, который, предположительно, насмерть сбил местную жительницу. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП произошло на перекрестке Серебренниковской и Октябрьской улиц. Местная жительница переходила дорогу, когда кроссовер Geely Tugella сбил ее и уехал с места происшествия. От полученных травм женщина скончалась.

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Предполагаемого виновника ДТП позже задержали полицейские. Им оказался 22-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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