Происшествия 13 марта 2023, 19:06 Полицейские задержали в московском метро подозреваемого в убийстве бабушки

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Полицейские задержали в метро Москвы 24-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собственной 76-летней бабушки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Тело пенсионерки нашли дома. Смерть наступила от множественных коло-резаных ран. Жертву много раз ударили ножом. Полицейские заподозрили в случившемся внука пожилой женщины, но сразу его найти не удалось.

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Ориентировки с приметами отправили в соседние регионы. Благодаря этому мужчину удалось задержать в Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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