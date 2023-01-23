Происшествия 23 января 2023, 16:58 Полицейские задержали в Миассе пьяного водителя, который попытался сбежать с детьми

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Сотрудники полиции задержали мужчину, который со своими детьми попытался скрыться от инспекторов в городе Миассе в Челябинской области. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель увидел сотрудников ГИБДД, после чего взял своих детей и попытался скрыться. Такое странное поведение привлекло внимание инспекторов, после чего они проследовали за мужчиной и попросили его предъявить документы.

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Водитель оказал сотрудникам сопротивление. Позднее нарколог установил, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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