Происшествия 05 апреля 2024, 13:18 Полицейские задержали в Ленобласти пенсионера-рецидивиста, воткнувшего отвертку соседке в шею

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Правоохранители задержали в Ленобласти 70-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком нападении. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Neva.Today.

Происшествие случилось в городе Пикалево. По предварительным данным, пенсионер в состоянии опьянения ударил соседку по коммунальной квартире отверткой в шею. Кроме того, от рук злоумышленника пострадали еще два человека.

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Всем потерпевшим потребовалась госпитализация. Агрессора доставили в отделение полиции. Выяснилось, что он уже не раз привлекался к ответственности за кражи.