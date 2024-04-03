Происшествия 03 апреля 2024, 16:32 Полицейские задержали в Кемерове томского налетчика по делу шестилетней давности

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Правоохранителям удалось найти подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в Томске несколько лет назад. Мужчину задержали в Кемерове, сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт «МВД Медиа».

Согласно данным ведомства, в августе 2017 года вооруженный злоумышленник похитил у перевозчика более 20 миллионов рублей. Тогда поиск по горячим следам не дал результатов.

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Только спустя шесть лет стражи порядка обнаружили местонахождение предполагаемого грабителя. Расследование продолжается.