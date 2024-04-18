Происшествия 18 апреля 2024, 15:04 Полицейские задержали в Екатеринбурге юного угонщика

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Полицейские задержали в Екатеринбурге 16-летнего подростка, который угнал автомобиль «ВАЗ-2110». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

Угнанное авто заметили на дороге спустя шесть дней после пропажи. Водитель не подчинился требованию об остановке и продолжил движение.

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Сотрудники ГИБДД стали преследовать отечественную легковушку. Через некоторое время подозреваемого удалось остановить. Юношу доставили в отделение для дальнейших разбирательств.