Происшествия 18 января 2024, 12:56 Полицейские задержали угонщиков внедорожника в Петербурге

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Сотрудники полиции задержали двух автоугонщиков внедорожника Volkswagen Touareg в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт petrograd.ru.

По предварительным данным, в полицию обратился предприниматель, у которого угнали машину. Правоохранители объявили план «Перехват» и спустя 20 минут остановили угонщиков на улице Морской Пехоты.

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Отмечается, что злоумышленников отвезли в отделение полиции и составили административный протокол.