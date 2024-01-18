18 января 2024, 12:56
Полицейские задержали угонщиков внедорожника в Петербурге
Сотрудники полиции задержали двух автоугонщиков внедорожника Volkswagen Touareg в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт petrograd.ru.
По предварительным данным, в полицию обратился предприниматель, у которого угнали машину. Правоохранители объявили план «Перехват» и спустя 20 минут остановили угонщиков на улице Морской Пехоты.
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Отмечается, что злоумышленников отвезли в отделение полиции и составили административный протокол.
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