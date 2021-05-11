Полицейские задержали участника ДТП со смертельным исходом под Пензой

В Пензенской области фура врезалась в автобус, который направлялся из Пензы в Кижеватово. Восемь человек пострадали в результате аварии. Один из пассажиров погиб. Об этом сообщили Nation News.

Авария со смертельным исходом произошла на трассе М-5 «Урал» в Бессоновском районе. Автобус высаживал пассажиров на остановке, когда в него влетела грузовая машина. Несовершеннолетняя девушка скончалась на месте от полученных травм. Среди пострадавших также оказались дети. Мужчину, управлявшего фурой, задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».