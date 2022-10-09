Полицейские задержали троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске | 360°

Происшествия 09 октября 2022, 20:26 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские задержали троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске СК РФ сообщил о задержании троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Орске Pixabay.com

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В Орске правоохранители задержали троих подозреваемых в уголовном деле о нападении на инкассаторов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Оренбургской области. Еще один фигурант установлен и объявлен в розыск, сообщил ТАСС.

Всего в преступном сговоре участвовали пять человек, сообщили в пресс-службе. Один из подозреваемых при задержании покончил с собой. По версии следствия, в преступной схеме участвовала начальница почтового отделения, она передала злоумышленникам расписание движения машины инкассации.

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«В рамках расследования уголовного дела задержаны три человека, им предъявлены обвинения в совершении преступлений. Следствием установлен и объявлен в розыск еще один нападавший, который скрылся от правоохранительных органов», — говорится в сообщении Следственного комитета.

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Вооруженные грабители напали на инкассаторов в пятницу около 10:00 на улице Станиславского. При нападении злоумышленники ранили одного из сотрудников службы инкассации, впоследствии он скончался в больнице.

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