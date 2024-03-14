Происшествия 14 марта 2024, 18:31 Полицейские задержали трех жителей Петербурга за разбой и кражу

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Сотрудники полиции задержали трех парней, которые устроили драку в Центральном районе Санкт-Петербурга и украли у знакомых деньги. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

По предварительной информации, группа молодых людей, вооруженных пневматом, пыталась запугать знакомых и вернуть денежный долг. Вымогатели избили двух парней, украли из квартиры пять тысяч рублей и скрылись.

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Отмечается, что задержанным грозит штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.