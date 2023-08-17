Происшествия 17 августа 2023, 15:20 Полицейские задержали сторожа, угнавшего комбайн в Челябинской области

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Сотрудники полиции Челябинской области задержали сторожа крестьянско-фермерского хозяйства, который угнал комбайн и разбил его в овраге. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По словам задержанного, он был в состоянии алкогольного опьянения и захотел покататься на комбайне. Не справившись с управлением, 20-летний сторож загнал транспорт в овраг, после чего сбежал.

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Отмечается, что ранее местный житель уже был судим.