Происшествия 04 марта 2024, 19:10 Полицейские задержали подростка по подозрению в нападении с ножом на мужчину в Петербурге

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Сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который подозревается в нападении с ножом на 38-летнего мужчину в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

По данным ведомства, вечером 1 марта у ресторана по улице Дыбенко произошла потасовка. Во время конфликта ножом ранили мужчину, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Отмечается, что подозреваемого задержали накануне, 3 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело.