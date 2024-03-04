04 марта 2024, 19:10
Полицейские задержали подростка по подозрению в нападении с ножом на мужчину в Петербурге
Сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который подозревается в нападении с ножом на 38-летнего мужчину в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
По данным ведомства, вечером 1 марта у ресторана по улице Дыбенко произошла потасовка. Во время конфликта ножом ранили мужчину, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Отмечается, что подозреваемого задержали накануне, 3 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Санкт-Петербург
Полиция
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