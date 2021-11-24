24 ноября 2021, 19:30
Полицейские задержали подозреваемых в ограблении пенсионера во Владимире
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в ограблении пенсионера во владимирском микрорайоне Юрьевец. Об этом сообщил «Царьград».
Двое злоумышленников подстерегли пенсионера на улице, когда он шел с почты, получив пенсию. Отвлекая мужчину разговорами, они отвели его в безлюдное место, где повалили на землю и отобрали деньги.
Пожилой мужчина сразу обратился в полицию, по горячим следам полицейским удалось задержать двоих подозреваемых. Они признали вину и вернули деньги. Возбуждено уголовное дело.