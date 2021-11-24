Полицейские задержали подозреваемых в ограблении пенсионера во Владимире

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в ограблении пенсионера во владимирском микрорайоне Юрьевец. Об этом сообщил «Царьград».

Двое злоумышленников подстерегли пенсионера на улице, когда он шел с почты, получив пенсию. Отвлекая мужчину разговорами, они отвели его в безлюдное место, где повалили на землю и отобрали деньги.

Пожилой мужчина сразу обратился в полицию, по горячим следам полицейским удалось задержать двоих подозреваемых. Они признали вину и вернули деньги. Возбуждено уголовное дело.