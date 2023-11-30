Происшествия 30 ноября 2023, 14:15 Полицейские задержали подозреваемых в избиении жителя Ленобласти резиновой дубинкой

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении с резиновой дубинкой на жителя Тосненского района Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Gazeta.SPb.

По предварительным данным, 26 ноября мужчину избили и распылили ему в лицо газ из баллончика. Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лобной пазухи.

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Отмечается, что по факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело, подозреваемых в нападении задержали спустя три дня.