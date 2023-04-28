Происшествия 28 апреля 2023, 16:52 Полицейские задержали подозреваемого в попытке угона двух автомобилей в Челябинске

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Сотрудникам полиции Челябинской области удалось задержать мужчину, которого подозревают в попытке угона грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщил «Царьград».

Местный житель в состоянии алкогольного опьянения решил развлечься, увидев грузовую машину недалеко от дома он попытался ее угнать. Мужчина не справился с управлением, фура застряла при выезде на трассу.

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Затем он взломал замок отечественной легковушки и попытался завести мотор с помощью соединения проводов, из-за чего только повредил руку.