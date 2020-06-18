Полицейские задержали подозреваемого в поджоге 120 гектаров леса

Инцидент произошел 31 мая нынешнего года в Усть-Удинском районе области. По данным следствия, из-за неисправности мотоцикла огнем было уничтожено 120 гектаров тайги. Предварительный ущерб оценили в один миллион рублей.

22-летний местный житель рассказал о случившемся. По его словам, он ехал из села Новая Уда в соседнюю деревню. Из неисправной выхлопной системы вылетела искра, которая подожгла сухую траву. Молодой человек пытался самостоятельно справиться с огнем, но у него ничего не вышло, и он покинул место происшествия.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.