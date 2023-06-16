Происшествия 16 июня 2023, 18:31 Полицейские задержали подозреваемого в краже вентилей в Челябинске

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Сотрудникам полиции Челябинска удалось задержать жителя Металлургического района, который подозревается в краже вентилей из подвалов жилых домов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Подозреваемый похитил более 200 вентилей, он сдавал их в пункты металлоприема. Часть похищенного правоохранители изъяли в ходе проверки на предприятиях.

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Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело.