16 июня 2023, 18:31
Полицейские задержали подозреваемого в краже вентилей в Челябинске
Сотрудникам полиции Челябинска удалось задержать жителя Металлургического района, который подозревается в краже вентилей из подвалов жилых домов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Подозреваемый похитил более 200 вентилей, он сдавал их в пункты металлоприема. Часть похищенного правоохранители изъяли в ходе проверки на предприятиях.
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Отмечается, что против местного жителя возбудили уголовное дело.
Уголовное дело
Челябинск
Кражи
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