Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в Петербурге

Полицейские задержали 35-летнего мужчину в Санкт-Петербурге 6 сентября. Его обвиняют в изнасиловании собственной 11-летней дочери. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие предполагает, что в квартире на Лужской улице мужчина изнасиловал ребенка. Заявление в полицию написала на него собственная жена. Женщина утверждает, что он угрожал ей убийством. На данный момент мужчина находится в следственном изоляторе. Полицейские завели на него уголовное дело.