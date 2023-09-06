Происшествия 06 сентября 2023, 18:57 Полицейские задержали пьяного водителя в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае инспекторы ГИБДД задержали жительницу станицы Александроневской, которая села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил«Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.

По данным ведомства, полицейские отстранили девушку от управления автомобилем и провели освидетельствование.

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Отмечается, что местной жительнице грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет.