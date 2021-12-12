Полицейские в Кирове задержали пьяного водителя, предъявившего им скидочную карту магазина вместо водительских прав. Информация об этом появилась в Telegram-канале Shot.

Как сказано в посте, водитель, который представился Сергеем, сел за руль в нетрезвом состоянии. Из-за странного поведения на дороге Сергея остановили патрулирующие сотрудники ДПС. Они попросили его выйти из машины и предъявить водительское удостоверение, но тот отказался и сказал, что удостоверение купил, решив вместо него похвастаться набором скидочных карточек местных магазинов.

Тогда полицейские решили помочь водителю выбраться из автомобиля, для чего им пришлось буквально схватиться за него втроем. Как написали авторы заметки, Сергей попробовал сопротивляться и даже несколько раз ударил инспектора по руке. В итоге на него составили административный протокол за допущенные правонарушения и написали рапорт по статье о применении силы в отношении представителя власти.