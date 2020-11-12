12 ноября 2020, 12:23
Полицейские задержали пьяного водителя-рецидивиста на Mercedes в Петербурге
Полицейские задержали пьяного водителя на Mercedes в Колпине Ленинградской области. Об этом сообщило информационно агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Правоохранители хотели остановить иномарку, но мужчина сильно разогнался и попытался скрыться. В результате полицейским пришлось сделать один выстрел в воздух, никто не пострадал. Погоня завершилась в городе Отрадное.
Во время погони водитель был пьян, в состоянии алкогольного опьянения он сел за руль не впервые. В отношении 41-летнего петербуржца возбуждено уголовное дело. Водителю назначили 14 суток административного ареста.
Задержанный мужчина не работает, он — не владелец машины. Авто находится в собственности пассажира, который сидел на заднем сидении.
Ранее легковушка подрезала маршрутку на дороге, из-за чего та съехала с проезжей части и врезалась в дерево в Санкт-Петербурге. Нарушитель скрылся с места ДТП.