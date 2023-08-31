Происшествия 31 августа 2023, 19:00 Полицейские задержали пьяного водителя мопеда в Нижегородской области

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Сотрудники полиции Нижегородской области задержали жителя Богородска, который сел за руль мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, мужчина превысил скорость и создал опасную ситуацию на дороге. При задержании нарушитель начал вести себя агрессивно, правоохранителям пришлось использовать наручники.

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Отмечается, что местный житель 20 раз попадал в полицию за различные административные правонарушения.