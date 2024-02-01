Происшествия 01 февраля 2024, 15:11 Полицейские задержали пьяного угонщика иномарки в Кемерове

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Сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, который угнал автомобиль Mitsubishi Pajero в Кемерове. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

По предварительным данным, 50-летний мужчина сел за руль чужой иномарки с ключом в замке зажигания на проспекте Советском. Он врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП.

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Как сообщил сайт Piter.tv, против угонщика возбудили уголовное дело, автомобиль вернули законному владельцу.