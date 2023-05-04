Происшествия 04 мая 2023, 23:13 Полицейские задержали пьяного мужчину, который бутылкой разбил окно трамвая в Петербурге

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Пьяный мужчина разбил окно трамвая № 27 бутылкой. Его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла 3 мая на проспекте Обуховской Обороны. Злоумышленник бросил бутылку в окно трамвая. После этого водитель нажал тревожную кнопку. Спустя время дебошира задержали сотрудники Росгвардии. Его передали в отдел полиции.