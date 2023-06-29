29 июня 2023, 18:51
Полицейские задержали петербуржца за избиение мужчины
Сотрудники полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который из личной неприязни избил 40-летнего мужчину. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
Между мужчинами произошла ссора на улице в центре Петербурга. В момент драки пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, его доставили в реанимацию с множественными травмами головы и переломом черепа.
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Отмечается, что по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург
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