Происшествия 29 июня 2023, 18:51 Полицейские задержали петербуржца за избиение мужчины

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Сотрудники полиции задержали жителя Санкт-Петербурга, который из личной неприязни избил 40-летнего мужчину. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Между мужчинами произошла ссора на улице в центре Петербурга. В момент драки пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, его доставили в реанимацию с множественными травмами головы и переломом черепа.

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Отмечается, что по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.